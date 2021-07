Toto in tour nel 2022: la data e le informazioni sui biglietti dei concerti della band di Steve Lukather, pronto a tornare nel nostro paese.

La grande musica rock dei Toto tornerà a emozionare anche il pubblico italiano nel 2022. La band ha annunciato le date di un nuovo tour che porterà il gruppo di musicisti a toccare anche il nostro paese per una data unica e imperdibile. Dopo aver conqusitato anche le nuove generazioni grazie a Stranger Things, Steve Lukather e compagni saranno protagonisti di una data in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo evento.

Toto tour 2022: la data e i biglietti in Italia

Il concerto della band americana nel nostro paese avrà una location di particolare fascino, pronta a vibrare grazie alla loro grande musica: l’Arena di Verona. La data è il 25 luglio 2022. Per una sera il gruppo suonerà tutte le proprie hit più famose, da Africa, canzone da 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti, a Rosanna e Hold the Line.

concerto

Una splendida notizia per tutti i fan del gruppo, formato in questo momento da Steve Lukather, Joseph Williams, David Paich, John Pierce, Robert Seaight, Steve Maggiora, Dominique Taplin e Warren Ham. I biglietti per il concerto in Arena sono disponibili dal 7 luglio 2021.

Toto: nuovo album in arrivo?

L’annuncio di un nuovo tour ha dato ai fan la speranza di poter presto ascoltare anche nuova musica. Negli scorsi giorni però il chitarrista Lukather aveva chiarito che non ci sarà più alcun disco della band. La scorsa settimana è però uscito un nuovo album dal vivo, With a Little Help from My Friends, lavoro registrato nel novembre 2020, in occasione di un concerto che ha permesso alla band di presentare i nuovi membri. Di seguito il video ufficiale di Hold the Line, una delle canzoni più famose in assoluto nella storia della band americana, grazie anche al suo riff straordinario: