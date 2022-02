The Kid Laroi in Italia nel 2022: la data e i biglietti del concerto del cantante australiano di Stay.

Dopo il grande successo planetario della sua hit Stay, The Kid Laroi è pronto a portare la sua musica dal vivo anche in Italia. L’artista australiano ha annunciato il suo primo concerto nel nostro paese. Il precedente live del cantautore, annunciato per l’8 aprile 2022 al Fabrique di Milano, è stato cancellato. Ma al suo posto l’artista ha ufficializzato un nuovo appuntamento, sempre a Milano, di prestigio ancora maggiore. Scopriamo insieme la data e i biglietti.

The Kid Laroi in concerto nel 2022 in Italia: la data

Dal Fabrique all’Ippodromo SNAI San Siro. Cambia la location e cambia la data per il primo appuntamento italiano nella carriera di The Kid Laroi, il ragazzo australiano che ha conquistato il mondo con Stay, brano interpretato insieme a Justin Bieber.

Concerto

La nuova data è quella del 12 luglio 2022, all’interno del programma già ricchissimo del Milano Summer Festival. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan di uno degli artisti che maggiormente è riuscito a conquistare il pubblico in questi ultimi mesi.

I biglietti del concerto in Italia di The Kid Laroi

Dal 22 febbraio sono disponibili in anteprima i biglietti per il live del cantante australiano per gli iscritti a MyLiveNation. Due giorni dopo, il 24 febbraio, è prevista l’apertura della vendita generale su TicketOne e su tutti i circuiti autorizzati.

Il prezzo dei biglietti è di 35 euro più prevendita per il posto unico, 43 euro più prevendita per il PIT. I possessori dei precedenti biglietti, quelli del Fabrique, saranno utilizzabili per questo nuovo appuntamento attraverso l’acquisto di un Upgrade (il cui acquisto da solo non vale comunque per sostituire un biglietto). Chi non potesse più partecipare al concerto potrà presentare richiesta di rimborso entro e non oltre il 15 marzo 2022.