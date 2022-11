data e biglietti dei concerti di Milano

The Weeknd, tour 2023: la data del concerto in Italia e tutte le informazioni sui biglietti disponibili per il cantautore canadese.

Nuovo tour per The Weeknd. La superstar canadese ha annunciato le date del suo After Hours Til Down Tour, un giro di concerti che lo vedrà protagonista in tutto il mondo. Italia compresa. A partire dal 10 giugno, la star dell’R&B tornerà a presentare la sua nuova musica, partendo da Manchester, nel Regno Unito, per poi girare l’Europa e arrivare in America Latina, dove dovrebbe concludere il suo tour con una data a Santiago a ottobre. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo concerto italiano.

The Weeknd in Italia: la data del concerto a Milano nel 2023

Il nuovo tour mondiale del cantautore classe 1990 è in programma nel 2023. Per poterlo ammirare dal vivo in Italia bisognerà aspettare il clou dell’estate: la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è quella del 26 luglio, quando arriverà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

The Weeknd

Al momento non sono previste altre date nel nostro paese, ma la speranza è che, mancando ancora tanto tempo alla partenza dei live, possano esserne aggiunte di nuove. In alternativa si può puntare a qualche altra data europea, magari vicina ai nostri confini.

Di seguito il calendario completo con tutti gli appuntamenti:

Concerto The Weeknd a Milano: i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti per il nuovo tour di The Weeknd, e in particolare per le date di Milano, sono in vendita sul circuito TicketOne e su tutti i punti vendita autorizzati. Sarà un’occasione più unica che rara per poter ammirare dal vivo uno degli artisti di maggior talento degli ultimi dieci anni in tutto il mondo, reduce da un album che ha conquistato pubblico e critica. Perderlo sarebbe un grande errore.