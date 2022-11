data di uscita e trama del film

Franco Battiato – La voce del padrone: le date e la sinossi del film dedicato all’indimenticabile cantautore siciliano.

Franco Battiato torna a vivere per qualche giorno attraverso una pellicola a lui dedicata, in arrivo nei migliori cinema italiani. Sul grande schermo sta per approdare finalmente il film Franco Battiato – La voce del padrone di Marco Spagnoli, presentato al Taormina Film Fest 2022. Un film-evento unico e coinvolgente, un viaggio nella sua musica e nella sua vita, basato su alcune delle sue esibizioni più importanti, su tante immagini di repertorio e sui racconti di alcuni testimoni che hanno vissuto a lungo con lui.

Franco Battiato: quando esce il film al cinema

Prodotto da RS Productions e ITsArt, piattaforma streaming dedicata all’arte alla cultura italiana, La voce del padrone ci accompagnerà, con la guida di Stefano Senardi, uno dei produttori discografici italiani più importanti, caro amico di Battiato, in un viaggio che ci permetterà di conoscere moltissimi aspetti della vita dell’indimenticato Maestro.

Franco Battiato

Da Milano a Milo, in un lungo viaggio potremo vivere tutti i luoghi del cuore di Franco, insieme ad alcune delle personalità dello spettacolo che hanno potuto conoscerlo e apprezzarlo in più occasioni, da Nanni Moretti a Willem Dafoe, da Oliviero Toscani a Caterina Caselli, passando per Mara Maionchi, Morgan, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Alberto Radius, Carmen Consoli, e anche l’immancabile Alice, una delle sue muse.

Leggi anche -> Chi era Battiato, il più completo cantautore italiano

L’appuntamento è al cinema, in tutte le migliori sale italiane, per la distribuzione di Altre Storie e RS Productions, dal 28 novembre al 4 dicembre.

La trama di Franco Battiato – La voce del padrone

Ovviamente non mancheranno momenti musicali all’interno di questo film, con particolare spazio ad alcuni dei brani più importanti dell’album La voce del padrone e in generale della sua carriera. Ma la trama alla base sarà quella di un viaggio, sì musicale, ma anche fisico e ideale, da Nord a Sud dell’Italia, per raccontare chi sia stato Franco Battiato e quale sia stata la sua influenza sul nostro Paese, attraverso le testimonianze degli ospiti d’eccezione e di chi ha avuto modo di conoscere questo cantautore unico.