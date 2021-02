Madame: il primo album della rapper vicentina in arrivo subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco la copertina.

Madame sta crescendo, ed ormai è una Big a tutti gli effetti. Dopo essere entrata nel cast dei Campioni di Sanremo 2021 come unica cantante in gara senza alcun album pubblicato, la rapper e cantante vicentina ha finalmente annnunciato il suo disco di debutto. S’intitolerà semplicemente Madame, e si preannuncia come un lavoro ricco di sorprese per i propri fan. Ecco cosa sappiamo finora su questo progetto.

Madame: la data di uscita dell’album

Dopo un paio d’anni d’attesa, finalmente i fan di Madame possono godersi l’arrivo del primo album dell’artista veneta. Il disco, che s’intitolerà semplicemente Madame, è in arrivo il 19 marzo, a quasi due settimane dalla fine del suo primo Festival di Sanremo.

Ricordiamo che la rapper è in gara con il brano Voce, che con tutta probabilità farà parte della tracklist del suo album di debutto, così come l’ultimo singolo pubblicato fin qui, Il mio amico con Fabri Fibra. Di seguito l’annuncio:

Madame: la tracklist del primo album

Al di là del singolo fin qui lanciato e del brano sanremese, non conosciamo ancora i dettagli dell’album di debutto di Francesca Calearo, la rapper classe 2002 originaria di Creazzo e diventata famosa nel 2018 grazie al brano Sciccherie. Negli ultimi due anni ha pubblicato una serie di singoli che sembrerebbero destinati a rimanere sciolti, tra cui 17, Baby e Sentimi, e ha collaborato con tantissimi Big della musica italiana, da Marracash a Dardust, da Ghali ai Negramaro. Un successo dopo l’altro che le ha permesso di fare il suo debutto televisivo come grande ospite di X Factor per poi arrivare tra i Campioni di Sanremo nel 2021.

