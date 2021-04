Motta, Semplice: data di uscita e dettagli sul terzo album del cantautore toscano, a tre anni di distanza da Vivere o morire.

Grande ritorno per Motta. Dopo oltre un anno di silenzio, il cantuatore toscano non solo ha già regalato ai propri fan un nuovo signolo, E poi finisco per amarti, ma ha anche annunciato l’arrivo del suo terzo album. S’intitola Semplice ed è in uscita sul finire di aprile. Senza troppi fronzoli, l’artista ha voluto annunciare sui social il suo nuovo disco mostrando la copertina essenziale e le varie edizioni in vinile in arrivo sul mercato.

Motta, Semplice: quando esce il nuovo album

La notizia più importante dell’annuncio del cantautore toscano sta nella data d’uscita. Per poter ascoltare il suo terzo lavoro in studio dovremo aspettare fino al 30 aprile. Ricordiamo che la sua ultima pubblicazione, Vivere o morire, erede di La fine dei vent’anni, risale ormai a tre anni fa.

Queste le parole dell’artista nel post con cui ha annunciato l’arrivo del nuovo album: “Semplice. Il mio nuovo disco esce venerdì 30 aprile. Da oggi potete pre-salvare e pre-ordinare Semplice in edizione vinile nero, cd e vinile blu autografato“. Ecco il post:

Il nuovo sound di Motta

Già dal singolo estratto nei primi giorni d’aprile Motta ha fatto capire di aver intrapreso un nuovo percorso artistico, lavorando molto sul sound e mostrando una maturità vocale finora mai raggiunta. D’altronde, con questo lavoro per la prima volta il cantautore classe 1986 si mette in gioco anche nelle vesti di produttore: dopo il primo album, su cui ha lavorato Riccardo Sinigallia, e il secondo che ha visto il contributo imprescindibile di Taketo Gohara, stavolta Motta si è messo in gioco in prima persona. Un grande passo in avanti, dovuto forse anche alla maturità raggiutna dopo aver fatto il proprio debutto anche a Sanremo nel 2019 con il brano Dov’è l’Italia.