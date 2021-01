Zayn, Nobody is Listening: il nuovo album del cantautore britannico ex One Direction, anticipato dal singolo Vibez.

Zayn Malik ha fatto un grande regalo ai propri fan in questo inizio di 2021: ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un suo nuovo album di inediti. S’intitola Nobody is Listening ed è il terzo nella carriera solista dell’ex One Direction, sempre pronto a stupire chi ama la sua musica. Ecco la data di uscita del nuovo disco e tutti i dettagli su un lavoro destinato a entrare nel cuore di tutti i suoi fan, già anticipato anche da un nuovo singolo.

Zayn Malik, Nobody is Listening: il nuovo album

Il disco dell’artista britannico sarà pubblicato il 15 gennaio 2021. Al suo interno saranno presente undici tracce inedite completate dall’ex One Direction in questi mesi di pandemia, proprio mentre era in attesa di diventare padre per la prima volta.

Zayn Malik

Il disco è stato anticipato già da due singoli, Better e Vibez, quest’ultimo pubblicato l’8 gennaio. Di seguito il video con l’annuncio dell’arrivo dell nuovo disco del cantante classe 1993.

Il significato di Vibez di Zayn

Da pochissimo Zayn è diventato papà per la prima volta, dando alla luce il primogenito suo e della top model Gigi Hadid. Il testo del suo nuovo brano però non parla apertamente della figlia. Si tratta invece di una canzone d’amore. “Non ti dirò bugie, ho bisogno di te qui“, canta il protagonista, che invita l’amata a restare con lui. “Ti prenderò ora, baby“, continua Zayn: “Dimmi come stai quando ti tocco, credimi, lo farò sembrare surreale. Tu sei mia“. Nulla di particolarmente originale, ma un pezzo capace comunque di far battere il cuore a chi lo ascolta. Di seguito il testo di Vibez: