Comunicata la data di uscita di Fallirò, LP di gIANMARIA, cantante di X Factor. Il disco conterrà anche il singolo I suicidi.

gIANMARIA ha annunciato la pubblicazione del suo primo album, intitolato Fallirò. Un grande annuncio per i fan del giovane artista di X Factor, le cui date dei concerti, previste per il 2022, hanno già registrato una grande adesione di pubblico. Scopriamo insieme la data di uscita del suo primo lavoro discografico.

Gianmaria Tour 2022

gIANMARIA, arriva il primo album Fallirò

Fallirò è il primo album in studio di gIANMARIA. Il cantante di X Factor ha annunciato l’uscita del suo primo disco che arriverà nei negozi e in digitale il 14 gennaio 2022 con Epic/Sony Music Italia. Non conosciamo ancora la tracklist che comporrà il disco, ma sicuramente in esso saranno inclusi i singoli I suicidi e Senza saliva. Il video:

A questi brani, inoltre, potrebbe essere anche aggiunto i brani Mamma Scusa e Ascolta. Al momento, sono solo supposizioni, dobbiamo avere ancora notizie certe in merito. Quest’ultima traccia ha avuto molto successo su Spotify, dove ha registrato ben 4 milioni di stream.

Il tour 2022: le date de concerti

Di seguito, vi elenchiamo la lista delle date del tour 2022 dell’artista:

25 febbraio: Treviso, New Age Club

27 febbraio: Torino, Hiroshima Mon Amour

1° marzo: Milano, Santeria Toscana 31 spostato ai Magazzini Generali

3 marzo: Roma, Largo Venue

4 marzo: Roma, Largo Venue

6 marzo: Bologna, Link

7 marzo: Firenze, Viper

10 marzo: Napoli, Duel Club

11 marzo: Bari, Demodè Club