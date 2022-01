Kanye West, Donda 2: il rapper oggi conosciuto come Ye annuncia la data di uscita del nuovo album.

La notizia era nell’aria, ma nella giornata del 27 gennaio è arrivato anche l’annuncio ufficiale: sta arrivando un nuovo album di Kanye West (o Ye, che dir si voglia). Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso un post pubblicato sui social. Al momento non si conoscono i dettagli della tracklist, ma il rapper ha già reso nota la data di uscita e ha svelato un altro particolare di assoluto rilievo: come produttore esecutivo di questa pubblicazione c’è un altro importante rapper.

Kanye West, Donda 2: la data di uscita

Ye non si ferma più. Chiuso il matrimonio con Kim Kardashian e iniziata una nuova storia con una famosa modella, Julia Fox, il rapper ha già raggiunto grande successo nel 2021 con l’album Donda, che ha ottenuto anche nomination per premi importanti come i Grammy. Un disco che, a quanto pare, avrà un secondo capitolo.

Kanye West

Donda 2 è il titolo del nuovo album del rapper di Chicago, che nel post con l’annuncio ha mostrato un’immagine della sua casa d’infanzia. La data di uscita è simbolicamente importante: il capitolo 2 uscirà il 22/2/22, il prossimo 22 febbraio. Lo ha rivelato lo stesso artista, che ha anche svelato il nome del produttore esecutivo: sarà Future, trapper che ha collaborato anche con Sfera Ebbasta. Di seguito il suo post:

Kanye West lancia il nuovo singolo Eazy

Il rapper di Chicago ha lanciato da pochi giorni un singolo con The Game, rapper con cui ha già lavorato in passato: Eazy. Un brano particolarmente importante per Ye, che affronta per la prima volta il suo ruolo di genitore divorziato, dopo la fine del matrimonio con Kim Kardashian. Proprio la regina dei reality viene dipinta in maniera non proprio lusinghiera in questa canzone, colpita anche nei suoi rapporti personali, o presunti tali. Si fa infatti riferimento anche alla chiacchierata liason con Pete Davidson.