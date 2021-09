Gaia, Alma: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della cantautrice che ha vinto Amici nel 2020.

“Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale“. Così Gaia ha annunciato sui social l’arrivo di Alma, il suo nuovo album, mostrando un tatuaggio sulla sua schiena con il titolo, appunto, del disco in arrivo. Un progetto discografico presentato proprio poche ore dopo la sua passerella sul red carpet della 78esima Mostra di Venezia. Si tratta del secondo album della cantante dopo il suo successo ad Amici nel 2020, che aveva accompagnato l’uscita di Genesi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gaia riparte da Alma

Il nuovo album, il secondo nella giovanissima carriera della cantante nata nel 1997, è in uscita per Sony Music Italy/Columbia Records. La data di uscita è il 29 ottobre 2021. Il disco vedrà la luce sia in versione digitale e in streaming sia in versione fisica.

Si tratta di un nuovo progetto che racchiude le sue anime musicali e i suoi mondi e dà, di fatto, il ‘la’ all’arrivo di un nuovo tour per la cantautrice di origine brasiliana, che proseguirà il suo percorso dopo aver rotto il ghiaccio con il Finalmente in Tour andato in scena nell’estate 2021.

Alma è il nuovo album di Gaia: le reazioni dei fan

Dopo il grande successo del brano Cuore amaro, presentato a Sanremo 2021, e del singolo estivo Boca con la collaborazione internazionale di prestigio con Sean Paul e Childsplay, la popstar italiana si rilancia con l’arrivo di un nuovo attesissimo album che ha mandato in visibilio i suoi fan, da quelli famosi come Sandra Milo e Ghemon alle tante persone comuni che amano Gaia e la sua musica. “Evvai, non vedevo l’ora“, scrive qualcuno, mentre altri fan per l’emozione aggiungono di sentirsi male. Un piccolo segnale di quanto l’ex star di X Factor e Amici sia amatissima dalla sua fanbase.

