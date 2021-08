Blanco, Blu celeste: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sull’album di debutto del rapper che ha dominato l’estate 2021 con Sfera Ebbasta.

Dopo un’estate da re, o quasi, Blanco è pronto al grande debutto nel mondo discografico. L’artista classe 2003, che ha conquistato le classifiche con il singolo Mi fai impazzire insieme a Sfera Ebbasta, ha annunciato l’arrivo del suo primo album. S’intitola Blu celeste ed è già uno dei dischi più attesi del prossimo autunno e di questo intero anno 2001. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa uscita.

Rapper

Blanco, Blu celeste: la data di uscita

I dettagli sul suo primo album sono stati annunciati dallo stesso Riccardo, questo il vero nome di Blanco, sul suo account Instagram. L’uscita è prevista il 10 settembre in formato fisico, cd, vinile e digitale, e sono già presenti in pre-order sull’e-commerce più famoso al mondo delle versioni esclusive autografate. Non si conosce ancora la tracklist, ma sappiamo che al disco con Blanco ha lavorato anche il suo produttore di fiducia, Michelangelo, oltre all’intero team artistico dell’etichetta Island Records / Universal Music Italy.

Le canzoni di Blanco

Nell’album ci saranno sicuramente le hit presentate dal rapper sardo in questi mesi: da Notti in bianco a Paraocchi, da Ladro di fiori al tormentone estivo Mi fai impazzire, che ha già conquistato ben tre dischi di platino. Non è chiaro invece se saranno presenti Belladonna, il suo primo singolo ufficiale in assoluto, e La canzone nostra, il brano prodotto da Mace e che ha visto la sua collaborazione anche con Salmo.

Il post con l’annuncio è stato acclamato dall’entusiasmo non solo di tutti i suoi fan, ma anche da tanti amici e colleghi come Madame, Shade, Samurai Jay, MV Killa, Night Skinny, ma anche una grande popstar come Emma Marrone. Di seguito la copertina: