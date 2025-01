Data di rilascio e anteprime

Samsung si appresta a lanciare il suo smartphone pieghevole tri-fold, in competizione con il Mate XT di Huawei. Il lancio è previsto per il terzo trimestre dell’anno, tra luglio e settembre, in concomitanza con il debutto dei nuovi Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. La produzione del dispositivo inizierà nel secondo trimestre, con un obiettivo di circa 200.000 unità.

Il design del tri-fold offre una maggiore protezione dello schermo flessibile quando il dispositivo è chiuso, il che potrebbe favorire la sua adozione. Quando completamente aperto, lo smartphone avrà un display che si espande tra i 9,9 e i 10 pollici, fornendo un’ampia area visiva per varie attività quotidiane e rendendolo uno strumento versatile per lavoro e intrattenimento.

Per quanto riguarda il chipset, non sono stati forniti dettagli ufficiali, ma si prevede che il tri-fold utilizzi una tecnologia avanzata, possibilmente il nuovo Exynos 2500, che potrebbe non essere stato implementato nella serie Galaxy S25 a causa di problemi di produzione. Un processore di questo tipo garantirebbe prestazioni elevate, essenziali per attrarre gli utenti in cerca di potenza.

Il tri-fold si posiziona quindi come un innovativo prodotto nel mercato degli smartphone pieghevoli, puntando a stabilire nuovi standard in termini di design e funzionalità. La combinazione di un display espandibile e potenziali elevate prestazioni potrebbe rendere questo dispositivo un’opzione appetibile per gli utenti.