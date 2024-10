Data di lancio ufficiale: imminente!

Il lancio della Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale sviluppata da Apple, è previsto per lunedì 28 ottobre. Questo nuovo software sarà integrato nei modelli di iPhone 16, nei più recenti iPad e Mac, e mira a trasformare l’utilizzo dei dispositivi. Tuttavia, al momento non è previsto il lancio in Italia.

Inizialmente, la disponibilità della Apple Intelligence sarà limitata ai nuovi modelli di iPhone, inclusi l’iPhone 15 e 15 Pro Max. Anche se si era ipotizzato un rilascio anticipato in ottobre, secondo le indicazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha scelto di prendersi ulteriore tempo per garantire un rollout senza bug e per gestire adeguatamente il traffico sulle nuove infrastrutture cloud dedicate all’IA.

Le prime funzionalità offerte dalla Apple Intelligence includeranno strumenti per migliorare la scrittura, funzioni di sintesi per le notifiche e per le email. Tuttavia, inizialmente queste caratteristiche saranno accessibili solo agli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti. Per poter utilizzare tali funzionalità, gli utenti devono configurare correttamente il proprio dispositivo e l’assistente vocale Siri. Apple ha rimosso una restrizione che richiedeva agli utenti di impostare la regione su “Stati Uniti”, per garantire una migliore esperienza senza interferire con altre impostazioni.

In seguito all’inizio del lancio, si prevede che altre versioni in inglese saranno disponibili per Paesi come Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito a partire da dicembre. Allo stesso tempo, si preannunciano ulteriori funzionalità, inclusa l’integrazione con ChatGPT e la possibilità di creare emoji personalizzate chiamate “Genmoji”. Gli aggiornamenti significativi per Siri sono attesi nella primavera del 2025.

In sintesi, l’Apple Intelligence rappresenta un passo importante per Apple nel campo dell’innovazione tecnologica. Con l’introduzione di nuove funzionalità e il potenziamento dell’assistente Siri, Apple mira a offrire un’esperienza utente sempre più avanzata e personalizzata, anche se il lancio iniziale sarà circoscritto a un’utenza molto specifica.