Amici di Maria De Filippi 2021: la data di inizio, i professori, i protagonisti e tutte le novità sul talent di Canale 5.

Il countdown è quasi terminato: Amici di Maria De Filippi sta per iniziare. La ventesima edizione del programma guidato dalla conduttrice di punta di Canale 5 è in partenza dal 14 novembre 2020, con tantissime novità, professori e insegnanti pronti al debutto. Ecco tutte le informazioni finora diffuse.

Amici 2021: quando inizia, professori e cast

Come di consueto, Amici vivrà di un appuntamento in onda il sabato pomeriggio, che andrà avanti fino al serale, nel pieno del 2021. Per quanto riguarda il cast, in questa stagione non ci sarà la professoressa di danza Veronica Peparini. Al suo posto già da qualche settimana è stata annunciata Lorella Cuccarini, forse la novità più attesa di questa stagione. Confermata invece Alessandra Celentano, mentre sugli altri professori di ballo resta ancora calato il sipario.

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi sarà quasi certamente confermato nel cast, mentre per quanto riguarda gli insegnanti di canto non soon state annunciate novità. Dovrebbero però essere confermati Stash e Anna Pettinelli. Negli ultimi giorni si era parlato di un inserimento di Giorgia, ma per ora non sono arrivate conferme. Staremo a vedere…

Amici 2021: i concorrenti

Per quanto riguarda i protagonisti tra i banchi, non sono stati ancora svelati i nomi, anche se durante i casting a quanto pare si sarebbero presentati diversi volti noti di altri talent, o comunque artisti già più o meno conosciuti, come Shari, Edoardo Brogi, Rita Bellanza e altri ancora.

In attesa di conoscere il cast ufficiale, comunque, sui social è stato annunciato l’inizio del talent: “Le luci nella scuola di Amici 2020 stanno per accedersi, sabato 14 novembre si formerà la nuova classe! Pronti per scoprire chi conquisterà uno dei banchi a disposizione? Ci vediamo alle 14:10 su Canale 5 e ricordate che dal 16 novembre, da lunedì a venerdì ore 19:00 vi aspettiamo tutti con il Daytime su Italia 1!“. Di seguito il post: