Data dei funerali confermata

L’università Bocconi di Milano è in lutto per la scomparsa del professor Guido Corbetta, deceduto la notte del 6 ottobre 2024 all’età di 65 anni. Corbetta era un docente di Strategia aziendale e titolare della cattedra Aidaf-Ey in gestione strategica delle imprese familiari. È stato anche fondatore della Bocconi Graduate School e prorettore dell’università, riconosciuto come uno dei 100 Global Influencers nel settore delle imprese familiari da Family Capital. Ha scritto numerosi libri e articoli, influenzando il campo del Family Business a livello internazionale.

Oltre alla sua carriera accademica, Corbetta ha svolto un ruolo significativo nel mondo aziendale, lavorando come consulente e membro del consiglio di amministrazione per circa 200 imprese, tra cui nomi noti come De Agostini e Frescobaldi. Dal 2009, è stato direttore scientifico dell’Osservatorio Aub, una collaborazione tra diverse istituzioni e fondazioni. Andrea Sironi, presidente di Assicurazioni Generali, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando le qualità professionali e umane di Corbetta, come la sua empatia e leadership naturale.

Francesco Billari, rettore della Bocconi, ha condiviso il suo ricordo, evidenziando la credibilità di Corbetta all’interno della comunità economica e la sua influenza nel rafforzare i rapporti tra l’università e la Fondazione Del Vecchio. Billari ha riconosciuto come la Fondazione abbia portato alla più grande donazione singola nella storia della Bocconi.

I funerali del professor Corbetta si terranno mercoledì 9 ottobre alle 11 presso la basilica di San Nazaro in Brolo a Milano. L’università ha dedicato una pagina sul proprio sito web per permettere a studenti, ex studenti e colleghi di lasciare un saluto in memoria del suo impatto duraturo.

La scomparsa del professor Corbetta rappresenta una grande perdita per la comunità accademica e imprenditoriale, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare le future generazioni di studenti e professionisti. La sua dedizione e contributo al mondo del family business saranno sempre ricordati e apprezzati.