data, cantanti e dove vederlo

Power Hits Estate 2023: data, cantanti, ospiti, conduttori e dove vedere in tv la festa che chiude l’estate italiana.

Passano gli anni e il Power Hits Estate di RTL 102.5 diventa sempre più un evento tradizionale. Confermato anche nel 2023, sarà come al solito lo show che metterà la parola fine, metaforicamente, all’estate italiana, assegnando il premio di tormentone dell’anno al brano che maggiormente ci avrà accompagnato durante i mesi delle vacanze. Ancora una volta questo spettacolo unico di musica e intrattenimento si terrà all’Arena di Verona. Scopriamo insieme tutte le informazioni sulla data, il cast dei cantanti, gli ospiti e dove poterlo vedere anche in tv.

Power Hits Estate 2023: data e cantanti

Save the date: il Power Hits Estate di RTL 102.5 si terrà quest’anno all’Arena di Verona martedì 29 agosto. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana (e non solo), con protagonisti gli artisti che con i loro tormentoni avranno dominato l’airplay radiofonico nei mesi estivi.

Marco Mengoni ed Elodie

I protagonisti sul palco dell’Arena li scopriremo solo nelle prossime settimane (anche se è facile intuire i loro nomi, considerando che molti dei tormentoni estivi sono già stati pubblicati). Il primo confermato è però un vincitore del Power Hits Estate nel 2021: Marco Mengoni.

Il cantante salirà nuovamente sul palco dell’Arena di Verona, e non lo farà da solo: con lui per la prima volta anche Elodie, voce del nuovo tormentone estivo Pazza musica. Il resto degli ospiti e anche i conduttori verranno invece rivelati solo nelle prossime settimane. Non resta che aspettare, e intanto accaparrarsi i biglietti, già disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dove vedere in tv Power Hits Estate

Come ogni anno, il Power Hits potrà essere seguito anche in televisione. O meglio, in radiotelevisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky) e su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky).

Inoltre, sarà possibile seguirlo sulal piattaforma RTL 102.5 Play, in streaming, ma anche con la qualità satellitare di Sky, sul canale Sky Uno, e in chiaro su Tv8. Insomma, gli appassionati non hanno scuse: perdersi lo show dell’estate è praticamente impossibile.