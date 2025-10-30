18.1 C
Data Analyst Manager a Milano: guida l’innovazione con l’analisi dei dati!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Data Analytics & Insight Data Analyst Manager

Azienda: Sky

Descrizione lavoro:
Il candidato selezionato sarà responsabile dell’analisi dei dati per migliorare il ciclo di vita dei clienti, fornendo insights utili per supportare decisioni strategiche e operative. È richiesta una solida conoscenza di strumenti analitici e competenze nell’interpretazione dei dati, oltre a capacità di comunicazione efficace per collaborare con vari team. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico che favorisce l’innovazione e la collaborazione.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:38:17 GMT

