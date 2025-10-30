Data Analyst Manager a Milano: guida l’innovazione con l’analisi dei dati!

Titolo lavoro: Data Analytics & Insight Data Analyst Manager



Azienda: Sky



Descrizione lavoro:

Il candidato selezionato sarà responsabile dell’analisi dei dati per migliorare il ciclo di vita dei clienti, fornendo insights utili per supportare decisioni strategiche e operative. È richiesta una solida conoscenza di strumenti analitici e competenze nell’interpretazione dei dati, oltre a capacità di comunicazione efficace per collaborare con vari team. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente dinamico che favorisce l’innovazione e la collaborazione.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:38:17 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo