Data Analyst Junior a Milano con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: DATA ANALYST JUNIOR



Azienda: Lavorint



Descrizione lavoro:

Un’azienda logistica nei dintorni di Sona VR cerca un Data Analyst Junior, che avrà il compito di raccogliere e analizzare dati per supportare le decisioni aziendali. Tra le responsabilità rientrano anche la creazione di report e la collaborazione con diversi dipartimenti per ottimizzare i processi. I candidati ideali devono possedere una laurea in discipline quantitative o affini e avere familiarità con strumenti di analisi dei dati. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di formazione professionale e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Italia



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:55:43 GMT

