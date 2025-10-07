14.2 C
Data Analyst Junior a Milano con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: DATA ANALYST JUNIOR

Azienda: Lavorint

Descrizione lavoro:
Un’azienda logistica nei dintorni di Sona VR cerca un Data Analyst Junior, che avrà il compito di raccogliere e analizzare dati per supportare le decisioni aziendali. Tra le responsabilità rientrano anche la creazione di report e la collaborazione con diversi dipartimenti per ottimizzare i processi. I candidati ideali devono possedere una laurea in discipline quantitative o affini e avere familiarità con strumenti di analisi dei dati. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di formazione professionale e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Italia

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:55:43 GMT

