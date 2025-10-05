Data Analyst a Milano: Unisciti al nostro team innovativo!

“Unisciti a Noi: Cercasi Data Analyst Talentuoso!”



Azienda: MySecretCase

Località: Milano

Data di pubblicazione: Mon, 29 Sep 2025 22:40:31 GMT

Descrizione del lavoro:

La posizione di Data Analyst prevede la responsabilità di analizzare e interpretare i dati per supportare le decisioni strategiche dell’azienda. È richiesta una solida esperienza con strumenti di analisi dei dati, oltre a competenze in statistica e programmazione. I candidati devono possedere un’eccellente capacità di problem solving e comunicazione, per presentare risultati chiari ed efficaci. Tra i vantaggi offerti, sono inclusi opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.