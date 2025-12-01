13.8 C
Data Analyst a Milano con modalità ibrida o full remote, possibilità di inserimento per categorie protette

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Data Analyst (Modalità Ibrida o Full Remote)- appartenente alle Categorie Protette (L.68/99)

Azienda: W Executive

Descrizione lavoro: in ambito digital transformation e Information Technology Per ampliamento dell’organico interno sono alla ricerca di un DataAnalyst– appartenente alle Categorie Protette (L.68/99) Attività: Raccolta e Preparazione dei Dati: Raccogliere dati…

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 05:25:17 GMT


