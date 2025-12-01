Data Analyst a Milano con modalità ibrida o full remote, possibilità di inserimento per categorie protette

Posizione lavorativa: Data Analyst (Modalità Ibrida o Full Remote)- appartenente alle Categorie Protette (L.68/99)
Azienda: W Executive
Descrizione lavoro: in ambito digital transformation e Information Technology Per ampliamento dell’organico interno sono alla ricerca di un Data… Analyst– appartenente alle Categorie Protette (L.68/99) Attività: Raccolta e Preparazione dei Dati: Raccogliere dati…
Località: Milano
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 05:25:17 GMT
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!