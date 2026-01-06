12.9 C
Dassault Systemes in calo a Parigi

La società di software francese Dassault Systemes ha registrato un calo del 2,46%, passando di mano. Nella settimana, il suo andamento rispetto al CAC40 ha rivelato una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

La tendenza di breve di Dassault Systemes è in rafforzamento, con un’area di resistenza a 23,73 Euro, mentre il supporto più immediato si trova a 23,29. Si prevede una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,17. Le indicazioni fornite sono da considerarsi meri strumenti di informazione e non costituiscono consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promozione di alcuna forma di investimento.

