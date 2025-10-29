Daspo per tifosi: la sicurezza nel calcio ad Ascoli Piceno

Il questore di Ascoli Piceno, Aldo Fusco, ha emesso un Daspo di un anno nei confronti di due tifosi della Sambenedettese. Questo provvedimento è stato adottato in seguito alla pubblicazione, sui social, di messaggi considerati violenti e minacciosi nei confronti dell’Ascoli e del suo presidente, Bernardino Passeri. I due tifosi hanno riconosciuto di aver scritto frasi come: “Io mercoledì voglio il morto” e “vieni in tribuna centrale che io prendo Passeri per il collo”.

Le frasi, condivise su Facebook e diffuse tramite altri social, hanno suscitato indignazione e segnalazioni che hanno spinto la polizia a intervenire rapidamente. I responsabili sono stati identificati e riportati alla Procura di Ascoli per verificare eventuali implicazioni penali, poiché le espressioni utilizzate possono configurare istigazione a delinquere e minacce.

Questo è un esempio di “Daspo fuori contesto”, che può essere applicato anche per comportamenti violenti o minacciosi avvenuti al di fuori degli stadi, ma collegati all’ambito sportivo. Il provvedimento prevede non solo il divieto di assistere alle partite, ma anche l’obbligo di firma nei giorni in cui si svolgono le gare.

Dopo il derby di campionato tra Ascoli e Sambenedettese, vinto dalla squadra di casa, le due squadre si sfideranno nuovamente allo stadio di San Benedetto per una partita di Coppa Italia. Anche in questa occasione, è previsto un robusto servizio d’ordine. Inoltre, per entrambe le partite, è stato imposto il divieto di accesso per i tifosi ospiti.