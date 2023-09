Dash Power Pods Detersivo Lavatrice in Capsule, 19 Lavaggi

Le nuove Dash Power Pods Azione Extra Smacchiante garantiscono un’eccezionale rimozione delle macchie, anche a freddo e in cicli brevi. Sono dotate di un nuovo design multi-scomparto a 4 camere che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio, offrendo un potere pulente superconcentrato. La pellicola di Dash Power Pods si dissolve completamente al contatto con l’acqua. Usa Dash Power Pods insieme a Lenor Ammorbidente e Lenor Profumatore per Bucato in Perle per una freschezza e morbidezza ancora maggiori.

Le nuove Dash Power Pods Azione Extra Igienizzante garantiscono un pulito profondo contro germi e batteri, anche a freddo e in cicli brevii

Sono dotate di un nuovo design multi-scomparto a 4 camere che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio

Un potere pulente superconcentrato

Dash Power Pods hanno un nuovo pacco in cartone e completamente riciclabile