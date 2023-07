Il detersivo liquido Dash Power Azione Extra Igienizzante per capi colorati garantisce un pulito profondo contro germi e batteri, anche a freddo e in cicli brevi. Usa Dash Power insieme a Lenor Ammorbidente e Lenor Profumatore per Bucato in Perle per una freschezza e morbidezza ancora maggiori.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 31,1 x 28,3 x 15,3 cm; 5,14 KgProduttore ‏ : ‎ Procter & GambleASIN ‏ : ‎ B0B6JFTB23Numero modello articolo ‏ : ‎ 8006540685259Paese di origine ‏ : ‎ Italia

EFFICACI A FREDDO E IN CICLI BREVI: Dash Detersivo Liquido è efficace anche a bassa temperatura e in cicli brevi

PROFUMO DI PULITO: Dash lascia i vestiti profumati e che sanno di pulito

PACKAGING RICICLATO E RICICLABILE: le bottiglie di Dash sono fatte al 50% di plastica riciclata e sono 100% riciclabili