Potere pulente in una sola POD. Le PODS per bucato Dash Allin1 + Azione Igienizzante sono dotate di un ottimoo design multi-scomparto che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio, offrendo un potere pulente superconcentrato. L’innovativa pellicola delle Dash PODS si dissolve completamente al contatto con l’acqua e rilascia così gli avanzati ingredienti che sono in grado di rimuovere una vastissima quantità di macchie, fornendo il ottimo detersivo liquido di Dash, nella giusta quantità. Usale insieme a Lenor ammorbidente e Unstoppables in un’esplosione di profumo, per morbidezza e freschezza. Attenzione. Questo prodotto può essere nocivo e può causare gravi lesioni. Tenere Dash PODS fuori dalla portata dei bambini.

Rimozione delle macchie e brillantezza: Il detersivo in pastiglie per lavatrice Dash Pods offrono risultati ottimi anche nelle condizioni più difficili; Mantiene i tuoi vestiti colorati vibranti

Facili da usare: con il detersivo lavatrice in tabs Dash Pods non è necessario dosare e versare; Metti la POD nel cestello e poi aggiungi i capi dopo la POD

Efficace a 20°: il detersivo lavatrice Dash Pods offre una pulizia ottima anche a 20 °C

Azione igienizzante: Il detersivo in capsule per lavatrice Dash Pods offre una pulizia profonda contro SPORCO e BATTERI

