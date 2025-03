Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

48,89€ - 34,99€

(as of Mar 05, 2025 11:00:35 UTC – Details )

Prezzo:





Le Pods per bucato Dash Classico garantiscono un pulito impeccabile, anche a freddo e in cicli brevi. Sono dotate di un design multi-scomparto che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio, offrendo un potere pulente superconcentrato. Usa il detersivo lavatrice in capsule Dash Pods insieme a Lenor Ammorbidente e Lenor Profumatore per Bucato in Perle per una freschezza e morbidezza ancora maggiori.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,4 x 20 x 19,9 cm; 2,97 kg

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CGJLKD27

Riferimento produttore ‏ : ‎ 8006540871454

PULITO PROFONDO: le capsule per lavatrice Dash Pods Classico garantiscono un pulito impeccabile e colori brillanti

EFFICACI A FREDDO E IN CICLI BREVI: le capsule Dash Power Pods sono efficaci anche a bassa temperatura e in cicli brevi

PROFUMO DI PULITO: Dash lascia i vestiti profumati e che sanno di pulito

PERFETTO INSIEME A LENOR: utilizza il detersivo lavatrice Dash insieme a Lenor Ammorbidente per un pulito e una freschezza irresistibile. Aggiungi il tuo profumatore per bucato Lenor preferito per un’esperienza sensoriale unica.