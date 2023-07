Dash Detersivo Liquido Lavatrice, Classico, Rimuove Le Macchie, Brillantezza Per I Capi, Efficace A Freddo E In Cicli Brevi, 45 Lavaggi

Il detersivo liquido Dash Classico garantisce un pulito impeccabile contro le macchie, anche a freddo e in cicli brevi. Usa Dash insieme a Lenor Ammorbidente e Lenor Profumatore per Bucato in Perle per una freschezza e morbidezza ancora maggiori.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 17 x 33 x 9 cm; 2,49 KgProduttore ‏ : ‎ Procter & GambleASIN ‏ : ‎ B0BQMQ1GBGRiferimento produttore ‏ : ‎ 8006540927571Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Dash Detersivo Liquido è efficace anche a bassa temperatura e in cicli brevi

16,90 €