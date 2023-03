Il detersivo liquido Dash Salva Colore è ideale per lavare i colorati. L’azione di Dash Salva Colore aiuta a mantenere i colori dei capi brillanti, che altrimenti scolorirebbero nel tempo. È particolarmente efficace per 1) pre-trattare le macchie ostinate: applica il detersivo direttamente su ogni macchia 2) lava a mano e con programmi rapidi, perché si dissolve rapidamente anche a 30 gradi. Grazie alla sua formula con potenti agenti pulenti, il detersivo lavatrice liquido Dash per capi colorati assicura un’azione penetrante per rimuovere anche lo sporco e le macchie più ostinati. Per risultati ottimali, posiziona il tappo dosatore con il detersivo liquido nella lavatrice. Visita il sito it.pg.com per la composizione della confezione e le modalità di smaltimento.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 38 x 36.8 x 18.6 cm; 9.6 KgProduttore ‏ : ‎ Procter & GambleASIN ‏ : ‎ B0B88L8B95Numero modello articolo ‏ : ‎ 8001090695901Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Salva colore mantiene vivaci i colori degli abiti e ne previene lo scolorimento

Ha una combinazione unica di potenti agenti pulenti per risultati impeccabili anche in condizioni difficili

Dash Italia in collaborazione con il Charter Aise per la pulizia sostenibile si impegna ad agire in modo responsabile e proattivo per ridurre l’impatto ambientale e contribuire al benessere della società