Dopo Lea Michele un altro dei protagonisti di Glee ha voluto ricordare pubblicamente Naya Rivera. Darren Criss su Instagram e Twitter ha pubblicato un bellissimo messaggio per la sua amica e collega.

“Lei era coraggiosa. Era scandalosa. Ma soprattutto era MOLTO divertente. ⁣

⁣

Naya mi ha fatto ridere come nessun altro sul set di Glee. L’ho sempre detto mentre lavoravamo insieme e lo dico ancora oggi. Il suo senso dell’umorismo giocoso e pungente non ha mai smesso di farmi sorridere. Ha giocato secondo le sue regole ed era in una classe a parte. Ero incantato da lei e dal suo atteggiamento. Inoltre ho sempre amato la sua voce e mi sono goduto tutte le volte che ho potuto ascoltarla cantare. Penso che avesse più talento di quanto avremmo mai potuto vedere.

⁣

Sono stato costantemente commosso dal modo in cui si è presa cura della sua famiglia e dal modo in cui ha cercato i suoi amici. Si presentò da me in numerose occasioni in cui non era necessario, e allora ero sempre così grato per la sua amicizia, come lo sono anche ora. E anche mentre mi siedo qui, faticando a comprendere, colpito nel profondo, il solo pensiero di lei però mi stampa un sorriso sulla faccia. Quello era il dono di Naya. Ed è un regalo che non andrà mai via. ⁣

⁣

Riposa in pace, angelo selvaggio, divertente e bellissimo”.

Il ricordo di Darren Criss.

I was constantly moved by the degree to which she took care of her family, and how she looked out for her friends. She showed up for me on numerous occasions where she didn’t have to, and I was always so grateful for her friendship then, as I certainly am now. — Darren Criss (@DarrenCriss) July 14, 2020

Darren Criss pays tribute to Naya Rivera🙏: “I was constantly moved by the degree to which she took care of her family, and how she looked out for her friends. She showed up for me on numerous occasions where she didn’t have to, and I was always so grateful for her friendship” pic.twitter.com/LADy1FIjkq — Pop Crave (@PopCrave) July 14, 2020