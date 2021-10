Dario Socci – famoso pugile soprannominato The Italian Trouble – e noto a molti anche per la sua relazione con Paola Caruso, ha da poco debuttato su OnlyFans.

Un debutto alla grande (un po’ come quello di Denis Dosio) in cui Dario Socci ha mostrato tutto se stesso. Letteralmente. Le foto ovviamente potete recuperarle premendo qua.

Un paio di mesi fa il pugile ha scritto una lunga lettera a Paola Caruso (pubblicata sul settimanale DiPiù) dove ha spiegato perché è finita fra loro.

“Giorno dopo giorno ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Però, forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più. […] Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”.