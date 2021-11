Dario Schirone è uno dei ballerini più apprezzati della nuova classe di Amici e nonostante faccia parte del team di Veronica Peparini è applaudito anche da Raimondo Todaro e da Alessandra Celentano, che tuttavia non è ben vista dall’allievo.

Durante l’ultima puntata di Amici, infatti, Alessandra Celentano – dopo aver visto Dario Schirone in mutande – ha esclamato sbigottita: “Ma c’hai le maniglie dell’amore?“, ottenendo da subito una replica piccata da parte di Maria De Filippi: “No quelle sono le anche, è il muscolo del bacino“. “Se vuoi le maniglie dell’amore te le faccio vedere io“, ha ironizzato poi Rudy Zerbi.

Dario balla sotto lo sguardo attento della maestra Veronica Peparini! Merita di riconfermare la maglia in questo assolo? #Amici21 pic.twitter.com/uxRNVhisnO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2021

Il commento sulle maniglie dell’amore non è piaciuto a Dario, che ha replicato con un gesto rivolto alla Celentano della serie “ritenta sarai più fortunata” dopo che Maria De Filippi lo ha difeso.

Dario Schirone contro Alessandra Celentano: “Nel 2021 i commenti sul fisico?”

Ma l’astio di Schirone nei confronti della Celentano non è finito qua. Qualche giorno fa la professoressa ha messo in sfida l’allieva Serena perché a suo dire sarebbe “grossa” e non adatta al mondo della danza. Il commento non è piaciuto a Dario che ha così commentato in casetta:

“Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico ma facendo modern no”.

Nel dubbio io in Dario vedo tutto fuorché le maniglie dell’amore.