Dario Maltese al timone di Morning News: addio a Panicucci?

Dario Maltese è in pole position per condurre l’estate di “Morning News” su Canale 5, dove sostituirebbe Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Maltese, noto per il suo ruolo di opinionista a “L’Isola dei Famosi”, ha un curriculum variegato che include esperienze nel TG5 e la conduzione di “Pomeriggio Cinque”.

Secondo recenti indiscrezioni raccolte da “Dagospia”, la decisione di farlo condurre “Morning News” sarebbe ormai confermata. La programmazione di Canale 5 non si fermerà durante i mesi estivi, facendo affidamento sul profilo esperto e versatile di Maltese, considerato un investimento strategico per il futuro.

Inoltre, si prospettano scenari interessanti per Myrta Merlino, attualmente in bilico per la conduzione di “Pomeriggio 5”. Maltese potrebbe essere considerato come suo possibile sostituto, a seconda delle performance nel programma estivo. Alcuni segnali, tra cui una domanda provocatoria ricevuta da Merlino durante una puntata di “Striscia La Notizia”, suggeriscono che la situazione possa già essere in fase di valutazione ai vertici di Mediaset.

La situazione si evolve quindi nell’ambito della programmazione estiva, con Maltese che potrebbe consolidare la sua posizione e guadagnare ulteriori opportunità professionali.

Fonte: www.libero.it