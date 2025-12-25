Dario Gay ritorna con L’Effetto

Dario Gay torna sulla scena musicale con “L’Effetto”, il nuovo singolo scritto insieme ad Andrea Gallo e Marco Guarnerio, che ne ha curato l’arrangiamento e la produzione artistica. Il brano indaga il tema della legge di causa-effetto, principio cardine del pensiero buddhista, dove ogni azione genera una conseguenza e ognuno di noi è responsabile della propria realtà. Dario Gay afferma di essere tornato sulla scena musicale quando ha qualcosa da dire e questa volta ha voluto esprimere un pensiero sul senso del vivere secondo il suo punto di vista, che si può ascrivere anche alla sua fede buddista.

L’artista spiega che la legge di causa e di effetto è molto semplice: ad ogni azione corrisponde una reazione, un effetto, e questo dovremmo tenerlo presente per tutto quello che ci accade. Dario Gay afferma di avere preso la consapevolezza di questa legge e di vivere meglio, più sereno, perché si auto-responsabilizza. Il brano “L’Effetto” dura più di 5 minuti, una scelta involontaria, poiché l’artista non si era accorto della durata del pezzo durante la scrittura e la registrazione.

Il video del brano è stato girato nel deserto del Sahara, in Marocco, durante un viaggio di vacanza dell’artista. Dario Gay ama passare del tempo nel deserto, che considera un luogo di riflessione e solitudine. Il deserto per lui rappresenta l’incognita, l’infinito, il respiro, la solitudine e l’eccitazione per la solitudine. L’artista ha girato il video con una guida turistica che si è rivelata anche un videomaker.

Dario Gay sta lavorando a un nuovo album, che sarà diviso in due parti: la prima con brani inediti realizzati con la produzione di Zorama, e la seconda con una serie di duetti importanti. L’artista afferma di non avere un filo conduttore unico per l’album, ma rather una riflessione su varie situazioni e tematiche, come la protesta, la malinconia e l’allegria, che sono parte della sua cifra stilistica.