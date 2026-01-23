12.4 C
Dario Faini al Dal Verme di Milano

Giovedì, Dario Faini suonerà il Concerto per pianoforte e orchestra al Teatro Dal Verme di Milano. Il concerto è un viaggio musicale in tre tempi che racconta il viaggio spirituale vissuto in Amazzonia, ritmato dal canto degli sciamani. L’io si destruttura per poi ricomporsi in armonia. Il finale sarà in 7/8, ritmo che riprende la musica elettronica, che irromperà sui suoni orchestrali, e ci sarà anche una voce rap registrata.

La classica è solo una delle dimensioni musicali di Faini, il suo punto di origine e l’ultimissimo capitolo di un percorso che l’ha portato a diventare noto come Dardust. Ha scritto per Mahmood, Elisa, Elodia e Giorgia, ha vinto Sanremo con “Soldi” di Mahmood e ha scritto l’Inno per le olimpiadi di Milano-Cortina. Il tema dell’inno è di cinque note, come i cinque cerchi, e combina elettronica, architetture e geometrie urbane di Milano, e orchestra per la natura di Cortina.

Faini ha accompagnato Mahmood, Giorgia ed Elisa a Sanremo e l’anno scorso ha suonato il pianoforte per Jovanotti. Il pianoforte è stata la sua passione iniziale, suonava all’Istituto Spontini di Ascoli. Una volta, un compagno di classe più grande lo sostituì durante una lezione: era Giovanni Allevi. Il mondo di Faini è fatto di contaminazione, rischio e sperimentazione, con al centro il suo io.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

