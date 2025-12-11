Dario Argento riceve il Premio Marco Melani 2025 in Italia

Il Premio Marco Melani alla carriera viene assegnato quest’anno a Dario Argento, uno dei più acclamati registi italiani nel mondo. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 13 dicembre presso il cinema teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno.

Il programma della tre giorni prevede incontri e proiezioni di film di Argento, recentemente rieditati in 4K, come “Quattro mosche di velluto grigio”, “Suspiria” e “Profondo rosso”, oltre al documentario “Profondo Argento” e una tavola rotonda di studiosi dell’universo Argento. La figlia di Argento, Fiore, ritirerà il premio in sua vece, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’Assessore alla cultura Fabio Franchi.

Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e Casa Masaccio, in collaborazione con l’Associazione culturale H12. Il premio celebra personalità del mondo del cinema capaci di lasciare un segno indelebile attraverso una visione originale e un’impronta artistica inconfondibile.

Dario Argento è una figura centrale del cinema italiano, noto per la sua capacità di rinnovare i codici del thriller e dell’horror e per aver dato forma a un immaginario visivo e sonoro che ha influenzato generazioni di cineasti. La sua opera si distingue per l’elaborazione di una grammatica cinematografica personale, fondata sull’uso espressivo della macchina da presa e su una concezione plastica e quasi pittorica della luce e del colore.