13.3 C
Roma
giovedì – 11 Dicembre 2025
Spettacolo

Dario Argento riceve il Premio Marco Melani 2025 in Italia

Da stranotizie
Dario Argento riceve il Premio Marco Melani 2025 in Italia

Il Premio Marco Melani alla carriera viene assegnato quest’anno a Dario Argento, uno dei più acclamati registi italiani nel mondo. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 13 dicembre presso il cinema teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno.

Il programma della tre giorni prevede incontri e proiezioni di film di Argento, recentemente rieditati in 4K, come “Quattro mosche di velluto grigio”, “Suspiria” e “Profondo rosso”, oltre al documentario “Profondo Argento” e una tavola rotonda di studiosi dell’universo Argento. La figlia di Argento, Fiore, ritirerà il premio in sua vece, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’Assessore alla cultura Fabio Franchi.

Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e Casa Masaccio, in collaborazione con l’Associazione culturale H12. Il premio celebra personalità del mondo del cinema capaci di lasciare un segno indelebile attraverso una visione originale e un’impronta artistica inconfondibile.

Dario Argento è una figura centrale del cinema italiano, noto per la sua capacità di rinnovare i codici del thriller e dell’horror e per aver dato forma a un immaginario visivo e sonoro che ha influenzato generazioni di cineasti. La sua opera si distingue per l’elaborazione di una grammatica cinematografica personale, fondata sull’uso espressivo della macchina da presa e su una concezione plastica e quasi pittorica della luce e del colore.

Articolo precedente
Call for proposals Cyber 10 in Europa
Articolo successivo
Seminario di Nutri-Prevenzione Oncologica a Cagliari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.