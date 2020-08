Con un po’ di ritardo Darin ha deciso di festeggiare il pride nel migliore dei modi, facendo coming out. Il cantante svedese con il suo ultimo post su Instagram si è dichiarato gay ed ha sottolineato di averci messo un po’ a trovare il coraggio di dirlo al suo pubblico.

“Tutti a questo mondo dovrebbero essere in grado di essere orgogliosi e accettati per quello che sono. So quanto possa essere difficile. Mi ci è voluto un po’, ma sono orgoglioso di essere gay. Felice pride a tutti voi!”.

I fan del cantante hanno reagito bene alla notizia, anche se qualche commento ignorante e discriminatorio c’è stato comunque.

“Sono musulmano, queste cose moderne non fanno per me. Allah ha creato due generi per dare la vita e non per individui uguali che vogliono unirsi. Resto un tuo fan, ma non supporterò mai questo”.

“Tutto questo per dire che sei fr**io?”

“Potevi anche tenerlo ancora per te e cantare non sarebbe cambiato nulla ed era meglio non sapere queste cose qui”.