Dargen D’Amico ricoperto di peluche a Sanremo: il motivo

Dargen D’Amico dopo due anni, è tornato ad esibirsi sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano Onda Alta ha conquistato tutti. Ma il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio piuttosto vistoso. L’artista si è presentato con un particolare outfit, completamente ricoperto di peluche. Qual è il motivo della singolare scelta? È molto profondo…

A spiegarlo è stata la donna che si nasconde dietro i suoi look per il Festival della canzone italiana, la stylist Rebecca Baglini. Il brano di Dargen D’Amico parla di quello che accade nelle acque italiane, il dramma degli immigrati. E i costumi dell’artista hanno proprio lo scopo di raccontare una storia. Quindi cosa rappresentano i peluche?

Si tratta di un riferimento all’infanzia, a tutti quei bambini che perdono la vita in mare, che Dargen cita anche nel suo testo. E che ha citato in un appello alla fine della sua esibizione, perché altri bambini muoiono anche per colpa della guerra: “Cessate il fuoco”.

Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole?

Per lui, gli occhiali da sole sono diventati un bonus del Fantasanremo. Già, perché Dargen D’Amico non esce mai di casa se non ne indossa un paio. Il Bonus Dargen assegna 5 punti a chi indossa gli occhiali da sole sul palco. Quando li indossa è un famoso cantante e quando non li indossa è semplicemente Jacopo Matteo Luca D’Amico.

Perché il cantante non mostra mai i suoi occhi al pubblico? Una curiosità che tormenta molti molti italiani. Ci ha pensato proprio lui a rispondere, durante una puntata di Domenica In, ospite di Zia Mara. Gli occhi per Dargen D’Amico rappresentano una parte di se stesso, che preferisce non mostrare al pubblico.

Non credo che sia necessario far vedere tutto. Per molti stare sui social diventa un’ossesione, sempre a controllare quanti like, quanti seguaci. Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco.

La cosa più assurda, è che chiunque abbia cercato sul web una sua foto senza occhiali da sole, è rimasto incredulo quando ha scoperto che non ne esistono! E allora il Fantasanremo ha deciso di trasformare il malus in un bonus e lo ha chiamato proprio Bonus Dargen!