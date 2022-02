Dargen D’Amico, Nei sogni nessuno è monogamo: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del rapper.

Qual è stata la rivelazione del Festival di Sanremo 2022? Per molti, il nome è solo uno: Dargen D’Amico. Il cantautore e rapper milanese ha ‘dissacrato‘ il palco dell’Ariston conquistando il pubblico a casa con la sua simpatia, la sua sfacciataggine, la sua serenità, riuscendo a far ballare il pubblico grazie al suo brano irresistibile, intitolato Dove si balla. Una canzone che fa da preludio all’uscita di un nuovo album: Nei sogni nessuno è monogamo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo disco.

Dargen D’Amico, Nei sogni nessuno è monogamo: uscita e tracklist

Rivelazione di questo Sanremo, come negli anni più recenti erano stati artisti del calibro di Lo Stato Sociale e Pinguini Tattici Nucleari, Dargen sta per lanciare il suo nuovo album, un disco molto importante. Nei sogni nessuno è monogamo è infatti il decimo della sua carriera.

Dargen D’Amico (ph. Adriana Tedeschi)

Un lavoro che rappresenta a 360 gradi la musica di un rapper, o cantautorapper, che da sempre fa dell’eclettismo la sua cifra stilistica. Pop, musica classica, elettronica, tanti elementi mescolati tutti insieme per dare sostegno alla sua penna sempre fuori dagli schemi, sempre in grado di creare dal nulla immagini in grado di comunicare, con leggerezza, con gli ascoltatori.

Dargen D’Amico: il significato di Dove si balla

Non è stata ancora annunciata per il momento la tracklist ufficiale del nuovo album del rapper, ma è certo che al suo interno ci sarà Dove si balla, la canzone sanremese pronta a diventare virale come un vero tormentone. Cassa dritta, musica elettronica e rap d’autore. Una fusione di generi che cerca di mandare un messaggio importante, seppur con leggerezza: in questo mondo post-pandemico serve recuperare i rapporti umani, anche quelli fondati su serate di puro svago, come quelle in discoteca o nelle sale da ballo.

Di seguito il video di Dove si balla: