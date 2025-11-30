Dargen D’Amico alla ribalta della Musica Italiana

L’artista DARGEN D’AMICO torna sul palco dell’Ariston, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella con “Dove Si Balla”, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella con “Onda Alta”, ad oggi Disco di Platino.

Oltre a dedicarsi alla musica, DARGEN D’AMICO ha ideato e condotto il podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”, in cui dialoga con ospiti che hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri. Rapper, cantautore e produttore, DARGEN D’AMICO è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea.

Negli anni ha dimostrato una spiccata capacità di unire sound e influenze eterogenee, da quelle derivanti dalla tradizione cantautorale italiana, a quelle provenienti dalla musica classica ed elettronica, fino a quelle di matrice più dichiaratamente pop. Una penna creativa, fuori dagli schemi, che si muove tra giochi di parole e figure retoriche, in grado di mettere a fuoco vere e proprie immagini che si imprimono nella mente dell’ascoltatore.

Nel suo percorso undici album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” e “Di vizi di forma virtù”. Ha partecipato al Festival di Sanremo, portando rispettivamente “Dove Si Balla”, inclusa nell’album “Nei sogni nessuno è monogamo”, certificato Disco d’Oro, e “Onda Alta”, brano di punta dell’album “Ciao America”, che ha ottenuto la vittoria al Premio Amnesty International Italia nella sezione Big come miglior brano sui diritti umani. È stato inoltre giudice di “X Factor” per due anni consecutivi.