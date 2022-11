Dargen D’Amico a X Factor gela tutti con una battuta troppo spinta

In questi due mesi di X Factor abbiamo imparato a conoscere la schiettezza e l’ironia un po’ bislacca di Dargen D’Amico, ma forse ieri sera il cantante si è spinto un po’ troppo oltre. Perché è un attimo passare dal simpatico (seppur surreale) al cringe più totale.

Tutto è cominciato con l’esibizione dei Disco Club Paradiso, che ha ricevuto giudizi tiepidi da parte degli altri giudici. Pronta la replica di Dargen D’Amico, secondo il quale da casa e dallo studio tutti vogliono il sangue dai Disco Club Paradiso, nel senso che le persone si aspettano sempre il massimo dai ‘suoi’ cantanti. Non contento il giudice ha chiuso il suo discorso con una perla:”Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“.

La cosa più bella del momento ‘Mar Rosso’ è stata la faccia di Fedez (che con questo nuovo look sta benissimo).

Dargen D’Amico: la reazione del web alla ‘battuta’.

Su Twitter sono apparsi centinaia di tweet pieni di critiche: “Scusate, ma dopo la cosa del sangue mi sono alzato per andare a vomitare”. “A me il sangue è uscito dalle orecchie dopo aver sentito i Disco Club Paradiso e comunque eliminate Dargen D’Amico”. “Già non mi piaceva troppo. Stasera questo tizio mi ha tolto ogni dubbio che avevo. Spero li abbia tolti anche a voi”. “Ma che è sta roba? Un fan dei Tampax allora?“.

Va detto però che qualcuno ha difeso il giudice di X Factor: “Oggi tutti indignati per un po’ di sangue, quando Rkomi per due volte ha fatto la battuta su “ho le mie cose” niente”. “Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi se un uomo dice “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” vi scandalizzate?”. “Smettetela di fare i puritani ogni volta“.

Dargen: “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” Tutti in questo momento:#xfactor2022 #XF2022 pic.twitter.com/idk2OtdNiq — Quell’Alice (@alice_wonder777) November 24, 2022