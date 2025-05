Dare Tutto, Chiedere Tutto: Il Nuovo Libro di Conte

Oggi è disponibile in libreria e su piattaforme digitali “Dare tutto, chiedere tutto”, il nuovo libro di Antonio Conte, allenatore di fama nel calcio italiano, co-autore con Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo.

Il volume, pubblicato da Mondadori, offre una riflessione sul ruolo dell’allenatore, non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana. Parte dall’esperienza di Conte, che si estende dalle sfide in Serie A a quelle nel contesto aziendale e sociale. “Vincere è importante, ma è necessario far emergere il potenziale di ciascuno per raggiungere un obiettivo”, afferma Conte, sottolineando l’importanza di dare prima di chiedere.

Conte espone il suo metodo di lavoro, evidenziando che essere un allenatore significa essere il primo a impegnarsi e a canalizzare l’energia del team verso i successi. La dedizione e la volontà di faticare insieme sono fondamentali nel suo approccio. Il leader, per lui, non è solo un tecnico; è un modello e un faro di cultura e identità.

Nel libro, l’allenatore delinea un percorso che unisce esperienze e visioni, rivolto a chiunque abbia responsabilità nella guida di altri e a chi cerca di guidare se stesso. Berruto, co-autore, condivide una visione profonda e appassionata sull’arte del coaching. Antonio Conte, originario di Lecce, ha allenato squadre come la Nazionale italiana, Juventus, Chelsea e Inter. Mauro Berruto, di Torino, ha guidato la Nazionale italiana di pallavolo ed è attualmente deputato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com