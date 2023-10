Dare da mangiare agli uccelli selvatici: la scienza lo sconsiglia

La scienza sconsiglia di dare da mangiare agli uccelli selvatici, ma scendiamo nei dettagli e capiamo il perché.

Le persone che amano la natura e gli animali impegnano gran parte del loro tempo a cercare di essere in linea con questo sentimento e, quindi, ad aiutare dove e come possono. Una delle pratiche che si può fare tranquillamente rimanendo a casa proprio è quella di istallare una mangiatoia per uccelli nel giardino.

In questo modo tutti gli uccelli dei dintorni possono trovare facilmente da mangiare. Però, dare da mangiare agli uccelli selvatici in questo modo è fortemente sconsigliato dagli esperti che studiano e osservano la natura e gli animali in tutte le loro sfaccettature.

Vediamo ulteriori dettagli e come mai non è una buona idea mettere del cibo nel proprio giardino per aiutare gli uccellini. Dobbiamo considerare una serie di fattori e di aspetti molto importanti.

Dare da mangiare agli uccelli selvatici è sconsigliato: ecco perché

L’usanza di dare da mangiare agli uccelli con delle mangiatoie appese agli alberi dei giardini o dei parchi è sempre stata molto diffusa, ma ha conosciuto un vero e proprio boom durante la pandemia. Dal 2020 al 2022 questa pratica si è diffusa a macchia d’olio ovunque, in zone pubbliche e private.

È del tutto comprensibile visto che con pochissimi soldi, a volte anche zero, si può combattere lo spreco e, nello stesso tempo, fare del bene. Una mangiatoia per uccelli si può costruire anche a casa da soli e come cibo si possono usare gli avanzi di pranzi o cene.

Se abbiamo l’impressione di aiutare anche il nostro umore migliora. Tuttavia, la nostra convinzione in questi casi potrebbe essere sbagliata. Gli scienziati hanno condotto diversi studi in questi anni visto l’aumento di interesse per gli uccelli e questa crescente voglia di circondarsene e di osservarli.

Questa pratica è aumentata, secondo i dati, in ben 115 paesi in tutto il mondo. Purtroppo, quella che tanti credono una buona azione nasconde dei pericoli per gli uccelli stessi provocando loro dei danni.

Cosa accade

Provate a pensare a cosa potrebbe esserci di male in questa usanza. Adesso, vediamo che cosa hanno scoperto gli esperti.

Da studi effettuati nel Regno Unito e negli Stati Uniti sembra proprio che le mangiatoie siano un punto nevralgico per la diffusione di diverse malattie.

Inoltre, ci sono altri due aspetti da considerare. Il primo è che soltanto gli uccelli meno timidi si avvicinano alla mangiatoia e hanno cibo a volontà, questo crea uno squilibrio a lungo termine nell’ecosistema. Il secondo riguarda la dieta degli uccelli selvatici: l’attirarli nelle mangiatoie e, quindi, dargli la possibilità di cibo facile da ottenere, va a cambiare la loro dieta creando dei problemi di salute.

Infine, le conclusioni di questi studi hanno dato un parametro assai preoccupante, ovvero il cambiamento delle rotte delle migrazioni in presenza di zone ricche di mangiatoie. Alla luce di tutto questo, è chiaro che non è una buona pratica perché se all’inizio si offre del cibo, a lungo andare i danni sulle specie di uccelli possono essere davvero gravi.