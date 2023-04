Dare briciole di pane agli uccellini: rischi, danni e conseguenze

Se pensiamo di fare un gesto carino nei loro confronti, potremmo sbagliarci di grosso: perché non dare briciole di pane agli uccellini.

Alle volte siamo mossi dalle migliori intenzioni eppure ci rendiamo conto troppo tardi che certi gesti potrebbero risultare addirittura fatali ad alcuni animali, che forse conosciamo anche meno rispetto ad altri: ecco perché non dare le briciole di pane agli uccellini e quelli potrebbero essere i danni e i rischi per la loro delicata salute.

Alimentazione degli uccellini: cosa dovrebbero mangiare

Piccoli e colorati, forse non sappiamo molto sulla loro dieta ideale poiché si tratta di animali domestici diffusi, ai quali però diamo quasi sempre gli stessi cibi. Vediamo invece quali alimenti dovrebbero essere inseriti nell’alimentazione degli uccellini per gli effetti che hanno sulla loro salute fisica e non solo.

Sebbene si possano distinguere tante categorie di uccelli in base a quello che mangiano (come ad esempio i granivori o i piscivori), in realtà la maggior parte di essi si è col tempo adattata alla qualità e soprattutto alla disponibilità di cibo a seconda delle stagioni.

Infatti pare che nella stagione calda, in natura gli uccelli si cibano di insetti e ragni, fonte preziosa di proteine, mentre in inverno optano per ghiande, semi e noci. Il momento ideale per mangiare dovrebbe essere al mattino e nel tardi pomeriggio, poiché è in queste fasi della giornata che risultano particolarmente affamati.

Dare da mangiare le briciole di pane agli uccellini: sono nella lista dei cibi proibiti?

In realtà per la loro costituzione e salute, gli uccellini hanno bisogno di mangiare cibi grassi e ricchi di oli naturali. Ci riferiamo in particolare a:

frutta secca e fresca,

arachidi al naturale,

semi di canapa e girasole,

mais,

granaglie.

Chi di noi non ha mai messo un pezzetto di frutta fresca tra le sbarre della sua gabbietta? Non ci sono solo le mele, ma anche mirtilli, lamponi e fragole, così come uva passa, uva sultanina e ribes, e con moderazione anche banane e arance.

Ma tra i farinacei ritroviamo anche il pane? Assolutamente no, anche se probabilmente a molti piace l’immagine di un uccellino che becca delle briciole date direttamente dalla nostra mano. Eppure non è proprio così.

Dare briciole di pane agli uccellini: perché sono assolutamente vietate

In generale quindi i farinacei sarebbero da evitare ma nell’elenco dei cibi proibiti per gli uccelli c’è sicuramente anche il pane, anche se in briciole. Stesso discorso vale per crackers, snack, biscotti, salatini e brioches.

Ma perché è così pericoloso dare briciole di pane agli uccellini? Perché in realtà si tratta di un cibo che potremmo definire ‘fasullo’, in quanto dà l’impressione di saziare e di dare calore (soprattutto quando fa freddo) ma che in realtà non lo fanno. Quindi potranno anche dare la sensazione di sazietà ma durerà poco e ben presto l’uccellino si accorgerà di essere nuovamente affamato.

E un altro motivo per cui si dovrebbe assolutamente evitare il pane come alimento per gli uccellini è la sete che ne scaturisce come effetto dopo averne mangiato: il volatile, sazio di pane, andrà alla ricerca spasmodica di acqua e con alta probabilità ne berrà troppa fino a stare male.