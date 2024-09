DARDUST “Impressionismo Urbano” – Il Nuovo Album in Arrivo l’8 Novembre

Il 8 novembre uscirà “Urban Impressionism”, il nuovo progetto discografico di Dardust. In questo album, Dardust utilizza il pianoforte per esplorare combinazioni sonore innovative e contrasti vividi. I brani anticipatori dell’album includono “Mon coeur”, “Béton Brut”, “Impression”, “Skyline”, “Italian Rêverie”, “Danse (en plein air)” e “Nocturne of You”. Dardust descrive il suo percorso creativo come un’analisi delle strutture compositive di artisti come Brian Eno, Debussy e Steve Reich, da cui ha sviluppato un linguaggio minimalista che colloca il pianoforte al centro.

L’album presenta atmosfere urbane e oniriche, arricchite dai suoni analogici dei sintetizzatori come Moog One e Juno 66, insieme a campionamenti registrati in diverse metropoli, tra cui Parigi, New York e Londra. L’intento dell’artista è quello di colorare le emozioni come un pittore impressionista, portando nuova vita nei “non-luoghi” emozionali, ovvero spazi interni di vulnerabilità e traumi da esplorare per raggiungere una versione migliore di sé stessi.

“Urban Impressionism”, il quinto album in studio di Dardust, si distacca dai lavori che lo hanno preceduto, influenzati da città come Berlino e Reykjavík. Rappresenta una sintesi delle sue esperienze musicali, mescolando elementi di musica strumentale e elettronica. L’album combina le geometrie delle architetture urbane, dall’estetica brutalista a quella post-moderna, con l’approccio pittorico dell’impressionismo, offrendo un’interpretazione musicale della vita moderna.

Dardust ha inoltre realizzato video musicali da luoghi brutalisti di Parigi, catturando la fusione tra la geometria architettonica e la sua musica. Da ottobre 2024 partirà il “Urban Impressionism Tour”, che toccherà diverse città europee, tra cui Londra, Parigi e Berlino. A seguire, in marzo 2025, il tour continuerà, ampliandosi a ulteriori nove città. I concerti, prodotti da Metatron e A1 Concerti, offriranno un’esperienza unica che unisce musica e arte visiva.

Per ulteriori dettagli e biglietti, gli interessati possono visitare il sito ufficiale di Dardust e i suoi canali social.