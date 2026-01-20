Luciano Darderi ha parlato a Sky Sport alla vigilia degli Australian Open, esprimendo la sua fiducia per il torneo. Il suo obiettivo principale è migliorare ulteriormente e riuscire a entrare nella top 20. il suo primo anno come testa di serie a Melbourne e si dichiara molto fiducioso.
Inoltre, ha commentato l’ingresso di Guillermo Perez Roldan nel suo team, che lavorerà sia con lui che con suo fratello Vito, considerandola una scelta positiva per entrambi.
Darderi si presenta agli Australian Open con ambizioni
