Darderi si presenta agli Australian Open con ambizioni

Darderi si presenta agli Australian Open con ambizioni

Luciano Darderi ha parlato a Sky Sport alla vigilia degli Australian Open, esprimendo la sua fiducia per il torneo. Il suo obiettivo principale è migliorare ulteriormente e riuscire a entrare nella top 20. il suo primo anno come testa di serie a Melbourne e si dichiara molto fiducioso.
Inoltre, ha commentato l’ingresso di Guillermo Perez Roldan nel suo team, che lavorerà sia con lui che con suo fratello Vito, considerandola una scelta positiva per entrambi.

