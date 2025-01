Darderi, ritiro al primo turno degli Australian Open: cosa è successo

Inizia male l’Australian Open per l’Italia, con l’eliminazione di Luciano Darderi e Matteo Gigante nella prima giornata di gare, domenica 12 gennaio. Darderi è costretto a ritirarsi al primo turno dello Slam di Melbourne a causa di un infortunio alla spalla durante il match contro Pedro Martinez. Dopo un avvio difficile, chiamando un medical time out al sesto game del secondo set, Darderi si trovava sotto 4-1 nel punteggio e aveva già perso il primo parziale con un 6-3 a favore dell’avversario. Nonostante l’intervento dello staff medico, Darderi riesce a conquistare solo un game prima di dover abbandonare il campo, mentre Martinez prosegue al secondo turno.

Matteo Gigante, alla sua prima qualificazione in uno Slam, ha affrontato Ugo Humbert, numero 14 del mondo, ma è uscito sconfitto in tre set. Il punteggio finale è stato di 7-6 (5), 7-5, 6-4, segnando una durevole battaglia per Gigante, che non è riuscito a concretizzare le sue occasioni per vincere set. La partenza del torneo è sicuramente deludente per i rappresentanti italiani, con esperienze contrastanti per i due giovani tennisti che hanno affrontato sfide impegnative nei rispettivi match.