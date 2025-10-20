Darderi parla del debutto all’Atp 500 di Vienna

Luciano Darderi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista dell’Atp 500 di Vienna, sottolineando i suoi miglioramenti sulle superfici veloci, che si riflettono anche nel suo ranking. “Sto giocando davvero bene e sono soddisfatto del livello mostrato quest’anno”, ha dichiarato. Riguardo al suo avversario al primo turno, Nakashima, ha commentato: “È un grande giocatore. Sono fiducioso, ho avuto buoni allenamenti ultimamente. Mi aspetto una partita difficile, ma darò il massimo”.

Il torneo si svolgerà dal 20 al 26 ottobre e sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.