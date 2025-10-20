21.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Attualità

Darderi parla del debutto all’Atp 500 di Vienna

Da stranotizie
Darderi parla del debutto all’Atp 500 di Vienna

Luciano Darderi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in vista dell’Atp 500 di Vienna, sottolineando i suoi miglioramenti sulle superfici veloci, che si riflettono anche nel suo ranking. “Sto giocando davvero bene e sono soddisfatto del livello mostrato quest’anno”, ha dichiarato. Riguardo al suo avversario al primo turno, Nakashima, ha commentato: “È un grande giocatore. Sono fiducioso, ho avuto buoni allenamenti ultimamente. Mi aspetto una partita difficile, ma darò il massimo”.

Il torneo si svolgerà dal 20 al 26 ottobre e sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Articolo precedente
Despacito: Analisi del Testo di Luis Fonsi e Daddy Yankee
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.