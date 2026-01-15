Darderi esce all’Atp 250 di Auckland

Luciano Darderi esce di scena all’Atp 250 di Auckland. L’italoargentino si ferma nei quarti di finale, battuto dallo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4. La partita è stata caratterizzata da una giornata travagliata a causa della pioggia, che ha obbligato i giocatori a fermarsi più volte, iniziando poco dopo la mezzanotte italiana e concludendosi sette ore dopo.

Darderi sembrava in controllo della partita dopo il primo set, durato 37 minuti, ma nel secondo set ha subito il break decisivo a un passo dal tiebreak, dopo aver recuperato uno svantaggio. Nel terzo parziale è riuscito a rientrare in partita da 2-5, ma ha perso la battuta sul 4-5. Darderi ha messo in campo solo il 51% di prime palle, chiudendo con il 43% di punti vinti con la seconda.

Luciano Darderi si sposterà adesso a Melbourne per gli Australian Open, in cui sarà testa di serie numero 22, e al debutto sfiderà il cileno Garin.