Danzare e Cantare: Musica Popolare Irlandese e Femminile

Questa settimana i parchi di Giussano ospiteranno due concerti di grande richiamo. Giovedì alle 21, al Parco Oriana Fallaci, si esibiranno i TacaSbandà, una band che proporrà un interessante viaggio musicale che abbraccia le sonorità dell’Irlanda e del sud Italia, passando per la Francia e i Balcani. Il gruppo eseguirà brani folk da ballo tipici di queste tradizioni, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente che inviterà tutti a danzare.

Sabato, sempre alle 21, il parco di Villa Sartirana sarà il palcoscenico della cover band Le Giannissime, con il loro spettacolo “La voce delle donne”. Questo omaggio celebra le grandi artiste dalla fine degli anni ‘70 fino ai giorni nostri. Nata come una tribute band di Gianni Nannini, la performance si è evoluta in un tributo alle maggiori voci femminili della musica nazionale e internazionale, tra cui canzoni di Anna Oxa, Irene Grandi, Loredana Bertè, Nada, Patty Pravo, oltre a Tina Turner e Patti Smith.

Attiva da quindici anni, la band delle Giannissime ha tenuto oltre 1.300 concerti in tutta Italia. L’ingresso a entrambi gli eventi è libero.