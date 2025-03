Danzando sotto le sue finestre

Un tango come segno di preghiera per Papa Francesco è stato realizzato da Daiana Guspero e i suoi ballerini con una milonga davanti al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato per una polmonite bilaterale. Guspero ha definito l’evento “un tango di preghiera, un abbraccio collettivo per far sentire la nostra vicinanza al Santo Padre”. Questa performance è stata dedicata a Papa Francesco, noto amante del tango, che in passato aveva manifestato il desiderio di ballare con la ballerina.

Daiana Guspero ha lanciato un appello a tutti i tangheri del mondo per unirsi a lei in questa danza sotto le finestre del Papa, esprimendo il sostegno e l’affetto della comunità di ballerini. Ha ricordato il loro incontro in Vaticano, dove il Papa le aveva detto che avrebbe voluto danzare con lei, ma si erano limitati a un abbraccio secondo le regole del tango. La ballerina ha voluto ricreare quell’occasione per esprimere il legame che unisce le persone, senza barriere culturali o religiose.

Attualmente, Papa Francesco sta affrontando il recupero dopo un mese di ricovero. Nonostante le difficoltà, continua a seguire le attività ecclesiali e a inviare messaggi di pace. In un messaggio dell’Angelus, ha ringraziato per le preghiere e ha espresso gratitudine per coloro che lo assistono, sottolineando che, nonostante la fragilità, è sempre possibile amare e pregare. Le visite al Papa rimangono limitate, ma lui sta già lavorando per gli appuntamenti ecclesiali futuri.